Oggi in Svizzera

Il gruppo ha dichiarato che taglierà un totale di 800 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno in Svizzera e all’estero. Nella Confederazione, Swiss Steel taglierà 130 dei 750 posti di lavoro presso il sito di Emmenbrücke (canton Lucerna), sia nella produzione che nell’amministrazione. Secondo il gruppo, non sarà possibile raggiungere questo obiettivo solo attraverso la fluttuazione naturale, quindi si dovranno mettere in conto 80 licenziamenti.

Il Gruppo giustifica questa decisione con le attuali condizioni economiche e la persistente debolezza della domanda. “Queste misure sono volte a ottimizzare la sicurezza a lungo termine dei nostri siti produttivi in Svizzera, Germania e Francia”, si legge nel comunicato.

In ogni caso, l’intera industria siderurgica svizzera sta affrontando delle difficoltà. Lo scorso fine settimana, più di 1’000 persone hanno manifestato davanti all’acciaieria di Gerlafingen (canton Soletta), che prevede di tagliare 120 posti di lavoro. Oltre al calo della domanda, il settore sta affrontando difficoltà anche a causa degli alti prezzi dell’energia. I piani per sostenere questo settore “strategico” sono in discussione in Parlamento.