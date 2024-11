Oggi in Svizzera

Un’associazione californiana per la tutela di consumatrici e consumatori critica Lindt & Sprüngli per non aver dichiarato che alcuni dei suoi prodotti di cioccolato fondente della linea “Excellence” contenevano cadmio e piombo, nonostante l’etichetta Premium. In California questa dichiarazione è obbligatoria.

Tuttavia, secondo Rahel Zickler, responsabile della comunicazione dell’azienda svizzera, “i nostri cioccolatini fondenti sono al di sotto del valore limite e quindi non sono soggetti a dichiarazione”. Nonostante ciò, un tribunale di New York ha appena dichiarato ammissibile la class action. La decisione sul merito non è ancora stata presa.

Il prezzo delle azioni di Lindt & Sprüngli è crollato all’inizio della settimana dopo la pubblicazione della decisione di autorizzare la class action, ma da allora si è ampiamente ripreso.

Tuttavia, l’associazione Chocosuisse, che riunisce tutti i produttori di cioccolato svizzeri, è attualmente più preoccupata per il forte aumento dei prezzi del cacao che per la denuncia negli Stati Uniti. Secondo il suo direttore Roger Wehrli, “questo pone sfide importanti per l’intero settore e l’aumento dei costi di produzione sta esercitando un’ulteriore pressione sui prezzi”.