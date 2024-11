Oggi in Svizzera

Nel 2022, il reddito medio disponibile di un’economia domestica in Svizzera era di 6’902 franchi al mese, con un reddito lordo di 9’792 franchi. Il livello di reddito variava notevolmente a seconda della composizione del nucleo familiare, con valori più alti per le coppie con figli e valori significativamente più bassi per le persone singole di 65 anni o più.

La spesa media mensile obbligatoria nel 2022 era di 3’025 franchi svizzeri, pari al 30,5% del reddito lordo. Mentre il reddito medio disponibile è paragonabile a quello degli anni precedenti, le spese per i consumi sono leggermente aumentate. Queste ammontano in media a 4’949 franchi, ovvero poco meno della metà del reddito lordo. Dopo aver detratto tutte le spese, alle economie domestiche rimanevano in tasca in media 1’546 franchi al mese.

A proposito di risparmio: I tassi di interesse sui risparmi in Svizzera sono diminuiti in modo significativo. Secondo un’analisi di Moneyland, il tasso d’interesse medio per i conti di risparmio è attualmente dello 0,52%, in calo rispetto allo 0,80% della fine del 2023, a causa dei tagli ai tassi d’interesse di riferimento da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) dovuti al calo dell’inflazione.

