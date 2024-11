Oggi in Svizzera

Molte persone in Svizzera non potevano credere ai loro occhi ieri mattina quando le notizie dagli Stati Uniti hanno invaso i loro schermi. “Secondo i sondaggi, una grande maggioranza della popolazione svizzera è contraria a Trump”, afferma il politologo Michael Hermann in un’intervista pubblicata dai giornali del gruppo CH Media. “La costernazione è grande, ma lo shock non è più così intenso come otto anni fa”.

Hermann sottolinea che la vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti potrebbe influenzare anche la cultura politica in Svizzera. Qui, dove la democrazia è al centro dell’identità, i tratti autoritari di Trump sarebbero preoccupanti. Il populismo che egli rappresenta potrebbe avere un’influenza in Europa e anche nella Confederazione.

L’elezione di Trump potrebbe anche avere un forte impatto sulla politica economica e di sicurezza elvetiche. Hermann vede nel comportamento a volte fuori dalle righe del tycoon il pericolo che possa prendere decisioni imprevedibili su questioni economiche, soprattutto perché ora è probabile che abbia più potere rispetto al 2016. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, le politiche di Trump potrebbero anche incoraggiare la Russia ad avanzare ulteriormente, il che potrebbe anche avere un impatto significativo sulla situazione delle rifugiate e dei rifugiati in Svizzera.