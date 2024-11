Oggi in Svizzera

Mentre la presidente della Confederazione Viola Amherd si congratulava con Donald Trump per la sua elezione, gli esponenti di vari partiti elvetici si sono espressi sul risultato delle presidenziali.

“Ci rallegriamo di continuare a lavorare insieme sulla base dei nostri valori e interessi comuni”, ha scritto Amherd su X. Berna è un partner fidato degli USA, si legge nel post che sottolinea come le relazioni economiche e scientifiche tra i due paesi sono “eccellenti”.

Non si rallegrano invece i Verdi, per cui “Trump è una minaccia per la democrazia la pace, i diritti delle donne e la protezione del clima”, ha scritto il consigliere nazionale ecologista Nicolas Walder.

A dirsi fiducioso riguardo alle relazioni tra Washington e Berna è invece il consigliere nazionale dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) Nicolas Kolly, secondo cui la vittoria di Trump è da leggere nei valori conservatori che il neoeletto difende, piuttosto che nel personaggio in sé. “Credo che gli americani abbiano respinto i valori woke rappresentati da Kamala Harris”, ha affermato Kolly.

Secondo il presidente del Partito liberale radicale (PLR, destra) Thierry Burkart, l’elezione di Trump significa “incertezza per la Svizzera”. Secondo lui, il nuovo presidente degli Stati Uniti non ha un programma elettorale chiaro e la sua elezione significa imprevedibilità in termini di politica estera.

La consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter, del Centro, ha dichiarato alla radio che l’Europa farebbe bene a rafforzarsi per non rimanere schiacciata tra i blocchi. In quanto piccola economia, la Svizzera ha tutto l’interesse a perseguire una politica insieme a un’Europa forte.

Il copresidente del Partito socialista Cédric Wermuth ha affermato da parte sua che il ruolo della Svizzera dopo l’insediamento di Trump sarà quello di insistere, insieme ad altri Paesi, sull’importanza degli accordi internazionali e del sostegno all’Ucraina.