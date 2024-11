Oggi in Svizzera

“ Personalmente, propendo più per Trump “. Questa è stata la dichiarazione a sorpresa del Consigliere federale UDC Albert Rösti durante una visita a Basilea. L’ufficio comunicazione del suo Dipartimento conferma che non è stata estrapolata dal contesto.

Albert Rösti, ministro dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, si è recato martedì al Freies Gymnasium di Basilea per discutere della votazione del 24 novembre sull’ampliamento delle autostrade. Durante il momento delle domande, un alunno gli ha chiesto per chi avrebbe votato per la presidenza se fosse un elettore statunitense.

Incalzato dal moderatore dell’evento per rispondere alla delicata domanda, Rösti ha dichiarato di essere a favore di Donald Trump. Ha poi sottolineato che la personalità del candidato americano è però problematica.

Il politico ha fatto riferimento al mantenimento della pace per giustificare la sua scelta: “È l’unico presidente che non ha portato l’America in guerra per quattro anni”. Tuttavia, la maggior parte dell’elettorato conservatore di destra confederato è di parere diverso: secondo un sondaggio di Sotomo, il 60% sosterrebbe un candidato diverso dall’ex presidente se potesse votare.

Non esistono norme esplicite che regolano le dichiarazioni dei membri del Consiglio federale svizzero sulle elezioni internazionali. Ma c’è un tacito accordo sul fatto che i ministri dovrebbero esercitare una grande moderazione in questo campo, tenendo conto degli interessi di politica estera della Svizzera, della sua neutralità e del principio di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.