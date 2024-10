Oggi in Svizzera

A settembre, il Governo federale svizzero ha annunciato nuove misure per incoraggiare rifugiate e rifugiati dall’Ucraina a trovare un impiego. Ha avvertito che le prestazioni sociali potrebbero essere ridotte per coloro che non partecipano a programmi di integrazione, come i corsi di lingua. Inizialmente, la direttiva non si applicava specificamente alle persone con status speciale di protezione S; tuttavia, il Governo sta ora cercando di mettere in chiaro le cose.

Le autorità federali desiderano che le amministrazioni cantonali applichino politiche più severe per incoraggiare l’integrazione professionale di ucraini e ucraine, che hanno uno dei tassi di occupazione più bassi in Europa, pari a meno di un terzo. In Danimarca, a titolo di confronto, sei persone ucraine su dieci hanno un lavoro, come riporta il quotidiano 24 heures.

La misura proposta ridurrebbe i sussidi del 15% per coloro che non seguono programmi di integrazione, con l’obiettivo di raggiungere il 40% di occupazione tra le rifugiate e i rifugiati ucraini entro la fine dell’anno. Ciò si inserisce in un più ampio obiettivo del Governo di ridurre la spesa per l’asilo di 700 milioni di franchi entro il 2028.

Adrian Gerber, capo della sezione integrazione presso la Segreteria di Stato della migrazione, invita i datori di lavoro svizzeri ad assumere più candidati e candidate di nazionalità ucraina, affermando che “la Svizzera si aspetta che cerchino un lavoro”.