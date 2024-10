Oggi in Svizzera

C’è voluto molto tempo, ma ora per la prima volta in Svizzera verrà istituita una linea telefonica diretta per le vittime di violenza . Tuttavia, non entrerà in funzione prima di un anno.

I numeri brevi per ottenere rapidamente informazioni sono noti in tutta la Svizzera. 111 per le informazioni telefoniche, 112 per la polizia, 143 per le persone in cerca di aiuto. Da novembre 2025 verrà aggiunto un nuovo numero per le vittime di violenza. Il Servizio di consulenza per le vittime di Zurigo vuole offrire un sostegno rapido e disponibile 24 ore su 24 attraverso questo numero ancora sconosciuto.

Questo aiuto è pensato per tutta la Svizzera, secondo quanto riportato oggi da diversi media. Con questo numero, il Cantone di Zurigo attua un requisito della Convenzione di Istanbul che prevede l’istituzione di tali servizi di consulenza.

Il centro di consulenza per le vittime sarà in grado di indirizzare rapidamente le persone in difficoltà verso centri di consulenza specializzati e di rispondere immediatamente con interventi di crisi in caso di emergenze acute. Poiché è necessaria una modifica dell’ordinanza da parte del Consiglio federale per istituire un numero a tre cifre, ci vorrà ancora un anno prima che venga introdotto.