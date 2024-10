Oggi in Svizzera

La maggioranza della popolazione svizzera ha solo sentito parlare della perdita di potere d’acquisto . È quanto emerge da un sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR). Tuttavia, ci sono notevoli disparità regionali. In Ticino, la gente è molto più preoccupata per la propria situazione finanziaria rispetto a chi abita nel resto del Paese.

Prima sono aumentati i prezzi dell’energia, seguiti da quelli dei generi alimentari, degli affitti e, soprattutto, dei premi dell’assicurazione malattia. La perdita di potere d’acquisto è un fenomeno di cui si è parlato molto, specialmente in occasione delle passate votazioni federali, ad esempio quella sulla 13esima rendita AVS.

Tuttavia, la percentuale di persone che considera la propria situazione finanziaria molto o abbastanza stressante è appena del 35% quest’anno, 4 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il 46% è “poco” preoccupato per il proprio bilancio familiare, mentre il 18% non lo è affatto, indica uno studio della SSR. La situazione è però diversa in Ticino. Nel cantone italofono è il 59% delle persone interpellate a dirsi molto o abbastanza inquieto.

Dal sondaggio emerge anche che la sensibilità per le questioni legate alla giustizia sociale è alta. Il 79% è d’accordo o parzialmente d’accordo sul fatto che il divario di ricchezza in Svizzera è troppo ampio. L’88% è inoltre del parere o comunque fortemente convinto del fatto che l’acquisto di una casa non è più accessibile per la maggior parte delle giovani generazioni.