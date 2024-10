Oggi in Svizzera

Una delle ragioni della crisi delle acciaierie svizzere è l’aumento dei prezzi dell’elettricità, ma a incidere è anche la crisi dell’industria automobilistica europea, soprattutto in Germania: c’è meno bisogno di acciaio.

Swiss Steel è sull’orlo del collasso. Gli impianti funzionano molto al di sotto della capacità produttiva. Gran parte della forza lavoro è in regime di orario ridotto. Anche gli investitori non credono più che l’azienda lucernese abbia un futuro. Questa mattina, il prezzo delle azioni è crollato di un altro 20% dopo che il quotidiano Sonntagszeitung ha riferito che presto potrebbero non esserci più soldi nelle casse. “Se le cose continuano così, è prevedibile che in primavera l’acciaieria non soddisferà più le condizioni di credito delle banche”, scrive il domenicale.

Anche il secondo grande produttore di acciaio, la Stahl Gerlafingen, è a rischio. Altri 120 dipendenti dovranno andarsene dopo che 60 posti di lavoro erano già stati tagliati in primavera. Il personale ha manifestato oggi sulla Piazza federale (nella foto), cosa che in Svizzera accade molto di rado. Il Consiglio federale ha finora rifiutato il sostegno statale. Il Consiglio degli Stati sta ora facendo esaminare alla commissione competente eventuali misure.