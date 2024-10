Oggi in Svizzera

L’amministrazione federale paga troppo rispetto al settore privato? Un nuovo studio comparativo commissionato dal Consiglio federale a PwC conferma l’esistenza di un divario retributivo che vede avvantaggiato il personale dell’amministrazione federale rispetto a coloro che invece lavorano nel settore privato. Tuttavia, i risultati sono più sfumati di quanto non sembri a prima vista. Ad esempio, chi lavora nella logistica o come tecnico di laboratorio per la Confederazione ha una miglior busta paga di colleghi e colleghe nel privato. Chi ha un posto manageriale, invece, viene pagato di più nel privato.

Secondo la NZZ, che cita i risultati dello studio, la retribuzione media complessiva di tecnici e tecniche di laboratorio della Confederazione è di 102’000 franchi svizzeri all’anno, il 26% in più rispetto al personale con simili qualifiche attivo in aziende private. I e le manager del settore privato, invece, guadagnano spesso molto di più, in alcuni casi fino al 58%. Secondo lo studio, questa differenza è dovuta principalmente a componenti salariali variabili quali i bonus.

La ricerca ha analizzato la situazione di aziende paragonabili per dimensioni all’amministrazione federale. Le piccole e medie imprese con meno di 15’000 dipendenti non sono state prese in considerazione. Resta da vedere quali conclusioni trarrà il Consiglio federale dal confronto e se l’utilizzerà per giustificare risparmi anche a livello salariale.