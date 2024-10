Oggi in Svizzera

Deve essere operativo 24 ore su 24 per riconoscere tempestivamente aerei o droni nel cielo svizzero. Stiamo parlando del sistema di sorveglianza dello spazio aereo dell’Esercito svizzero, utilizzato anche per gestire le missioni dell’aviazione militare. Il sistema attuale è in funzione da 20 anni e deve essere sostituito con urgenza.

Il Parlamento aveva quindi approvato lo stanziamento di quasi 320 milioni di franchi per il nuovo sistema “SkyView” dell’azienda francese di difesa Thales. Da allora, tuttavia, i responsabili del progetto presso l’Esercito e l’Ufficio federale degli armamenti sono alle prese con diversi problemi. Una ricerca di Radio SRF ha rivelato che in febbraio l’Esercito era giunto alla conclusione, all’insaputa del pubblico, che i rischi del progetto erano troppo elevati, in particolare per quanto riguarda la dipendenza tra SkyView e la nuova piattaforma digitale. La sua introduzione è stata dunque sospesa fino a nuovo ordine.

La Berna federale è scontenta di questo “ennesimo progetto informatico del Dipartimento della Difesa che sta causando difficoltà”, ha dichiarato a SRF il consigliere agli Stati del PLR Josef Dittli. Il suo collega bernese dell’UDC Werner Salzmann è preoccupato dalla dichiarazione dell’Esercito secondo cui il vecchio sistema dovrà rimanere in uso ancora a lungo. Ciò aumenta il rischio che la Svizzera possa trovarsi un giorno senza un sistema funzionante di sorveglianza dello spazio aereo. Il Parlamento dovrà ora occuparsi della questione.