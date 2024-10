Oggi in Svizzera

La Svizzera non dorme esattamente sonni tranquilli. Un terzo della popolazione ha sofferto di disturbi del sonno nel 2022 , l’ultimo anno conteggiato dall’Ufficio federale di statistica (UST). Il fenomeno è addirittura in aumento, essendo cresciuto di 5 punti percentuali in 25 anni.

Le statistiche mostrano che sono soprattutto le donne a essere le più colpite. Il 37% di loro ha segnalato problemi di sonno, rispetto al 29% degli uomini. Non sorprende che le difficoltà di sonno tendano ad aumentare con l’età.

L’UST distingue tra problemi di sonno medi e patologici. Secondo lo studio pubblicato giovedì, nel 2022 il 26% delle persone intervistate era affetto dai primi e il 7% dai secondi. Tuttavia, sono i disturbi del sonno patologici a essere aumentati in proporzione maggiore negli ultimi 25 anni. Le persone più colpite da questo incremento sono quelle tra i 15 e i 39 anni e le donne.

Le difficoltà nel dormire non sono insignificanti. I disturbi del sonno sono un importante problema di salute pubblica, con un forte impatto sulla salute psicologica e fisica. In particolare, hanno un impatto sui livelli di energia e sulla qualità di vita percepita, afferma l’UST. Ad esempio, il rischio di burnout è del 41,2% in una persona con disturbi del sonno patologici, del 28,9% in una persona con disturbi del sonno moderati e del 17,5% in una persona senza disturbi del sonno.