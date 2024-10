Oggi in Svizzera

Copyright 2024 The Associated Press. All Right Reserved

In seguito agli attacchi israeliani in Libano degli ultimi giorni, la Svizzera invita al dialogo e alla de-escalation . Finora nessuna persona di nazionalità svizzera è stata ferita.

La Svizzera è “profondamente preoccupata” per la situazione in Libano. Il diritto internazionale, compreso quello umanitario, deve essere rispettato, ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Da diversi giorni, l’esercito israeliano sta effettuando bombardamenti e incursioni via terra contro il movimento islamista Hezbollah in Libano.

Non sono stati segnalati feriti tra i 1’200 cittadini svizzeri registrati presso l’ambasciata elvetica in Libano. Circa 90 persone si sono inoltre registrate sull’applicazione Travel Admin per segnalare la presenza nella regione. Cittadine e cittadini svizzeri sono invitati a lasciare il Paese con i propri mezzi.

La Confederazione, che ha appena iniziato la sua seconda presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha programmato una riunione d’emergenza per mercoledì. L’ambasciatrice Pascale Baeriswyl ha dichiarato di stare monitorando da vicino la situazione.

Da parte sua, l’ambasciatore di Israele in Svizzera ha affermato martedì alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS che il suo Paese non vuole “una guerra regionale su larga scala, ma concentrarsi sull’eliminazione di militanti e terroristi che rappresentano una minaccia diretta”. Secondo lui, gli attacchi contro Israele dal sud del Libano sono stati commissionati e sostenuti da Hamas e dall’Iran.

