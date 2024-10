Oggi in Svizzera

Probabilmente anche voi avete dei prodotti che vi piace acquistare quando visitate la Svizzera. In quale negozio li cercate? Alla Migros o alla Coop? Questa domanda divide la Svizzera. Oggi il Tages-Anzeiger ha condotto un’estesa indagine per scoprire quale sia il rivenditore migliore.

Per quanto riguarda la quota di mercato in Svizzera Migros è in testa con il 35,6% (dati 2023) e Coop è appena dietro con il 33,3%. In termini di volume d’affari annuo, tuttavia, Coop vince con 35 miliardi di franchi, mentre Migros è nettamente inferiore con 28,1 miliardi. Per entrambe, le vendite non provengono solo dal settore alimentare, ma anche da diverse altre attività, dagli elettrodomestici ai mobili e ai viaggi.

La Coop ha più prodotti biologici, ma la voce che circola in Svizzera è vera: lo stesso acquisto costa di più da Coop che da Migros. Se si considerano i salari del personale, né Coop né Migros vincono. Con 4’700 franchi (Aldi) e 4’550 franchi (Lidl), i supermercati nati in Germania pagano ai e alle loro dipendenti salari minimi molto più alti rispetto ai loro colleghi svizzeri, che ricevono 4’200 franchi al mese. Tuttavia, Migros è il chiaro vincitore in una categoria: secondo una classifica, è molto più popolare tra la popolazione svizzera rispetto a Coop.