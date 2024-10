Oggi in Svizzera

Il CERN terminerà la sua collaborazione con la Russia il 30 novembre. La decisione, motivata dal conflitto in Ucraina, riguarderà circa 500 scienziati russi e comporterà una perdita di 40 milioni di franchi per l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare con sede a Ginevra.

Nel giugno 2022, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, il Consiglio del CERN ha deciso di cessare la cooperazione con la Russia e l’alleata Bielorussia. Questa misura entrerà in vigore il 30 novembre per Mosca ed è già operante dal 27 giugno per Minsk. I due Paesi hanno stipulato accordi quinquennali con il CERN, che l’organizzazione ha deciso di non rinnovare alla scadenza.

Di conseguenza, circa 500 scienziati e scienziate affiliati ai laboratori russi non potranno più collaborare con il CERN, come già avviene per circa 15 ricercatori bielorussi. Un centinaio ha però potuto affiliarsi a istituti non russi, ciò che ha consentito loro di continuare a lavorare con l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare.

L’esclusione della Russia ha anche conseguenze economiche: significa una perdita di 40 milioni di franchi svizzeri in finanziamenti per il progetto LHC ad alta luminosità, un aggiornamento dell’acceleratore di particelle più potente del mondo. Inoltre, dalle agenzie e dalle istituzioni russe proveniva il 4,5% del budget per gli esperimenti sull’LHC, finanziamenti che saranno coperti da altri membri.