Oggi in Svizzera – speciale votazioni

Il Canton Friburgo avrebbe potuto diventare il sesto Cantone a introdurre un salario minimo legale, dopo Neuchâtel, Giura, Ginevra, Ticino e Basilea Campagna. Tuttavia, la maggioranza del popolo (53,54%) ha seguito le indicazioni del Governo, che temeva un rischio per l’economia friburghese, votando “no”.

Il diritto di voto a livello cantonale per le persone residenti straniere è realtà in Svizzera solo per Neuchâtel e Giura. Oggi avrebbero potuto cambiare le cose, ma sia Appenzello esterno che Vaud hanno rifiutato quest’estensione democratica.

Nei Grigioni il popolo ha messo fine al regime delle rendite versate a vita agli ex membri del Governo cantonale. La cittadinanza ha adottato un’iniziativa promossa dall’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) con il 65,36% di “sì”.

Le persone beneficiarie dei sussidi per l’assicurazione malattia nel Canton Ginevra non riceveranno anche un buono di 300 franchi all’anno per le cure dentarie, a cui parte della classe media spesso rinuncia per motivi finanziari. La proposta è stata respinta di misura, con appena il 50,7% di “no”.

Infine, l’elettorato del Canton Zurigo ha deciso che la competenza di fissare un limite di 30 km/h sui principali assi stradali dei centri spetterà ormai al Cantone e non più ai Comuni. Lo chiedeva un’iniziativa di UDC e Partito liberale radicale (approvata dal 56,8% dell’elettorato) che renderà più difficile la riduzione dei limiti di velocità. La questione dei 30 km/h è diventata un tema caldo in molte altre regioni, e questo scrutinio nel cantone più grande del Paese è stato seguito con grande attenzione.