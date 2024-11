Oggi in Svizzera – speciale votazioni

In Svizzera, il 60% della popolazione vive in un appartamento in affitto.

Le due proposte delle autorità per modificare il diritto di locazione si sono infrante contro lo scoglio delle urne, anche se in modo risicato. Il popolo ha respinto sia le norme più severe per il subaffitto (51,6% di “no”), sia la disdetta facilitata del contratto di locazione (53,8%).

La nuova legislazione avrebbe permesso a chi possiede un immobile, sia esso residenziale o commerciale, di rifiutare il subaffitto che supera i due anni o che prevede condizioni abusive – come più persone del previsto residenti nell’immobile – o svantaggiose – come un aumento del canone ingiustificato per chi subaffitta. Le persone locatarie sarebbero state inoltre tenute a ottenere il consenso scritto da parte di chi affitta.

La seconda modifica di legge – anch’essa respinta – avrebbe permesso a chi possiede un immobile in affitto di recedere anticipatamente dal contratto di locazione per uso proprio, senza più bisogno di dimostrare una necessità specifica o urgente com’è il caso attualmente. Per il proprietario o la proprietaria sarebbe stato più facile disdire il contratto, dimostrando semplicemente un bisogno personale “importante e attuale”.