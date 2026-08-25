Odore chimico a bordo, aereo Swiss si ferma alle Azzorre

Volo Chicago Zurigo dirottato Keystone-SDA

A causa di un odore chimico di origine sconosciuta, un Boeing 777 della Swiss diretto a Zurigo da Chicago ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto alle isole Azzorre.

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Keystone-ATS

Un aereo di Swiss in volo da Chicago a Zurigo è stato costretto a effettuare un atterraggio non previsto alle isole Azzorre, arcipelago nell’Atlantico in territorio portoghese. La causa è stata un odore chimico a bordo, del quale al momento si ignora l’origine.

Il velivolo coinvolto è un Boeing 777 con 222 passeggeri e 16 membri dell’equipaggio, ha dichiarato ai media a Zurigo il direttore operativo della compagnia Oliver Buchhofer. I piloti hanno lanciato una richiesta di soccorso sopra l’oceano e sono stati indirizzati verso le Azzorre.

La notizia era stata anticipata da vari portali. Stando a quanto riferisce il sito del “Blick”, il volo si è diretto verso l’isola di Terceira. Il Boeing ha toccato terra intorno alle 08.30 di martedì mattina.

Secondo Buchhofer, i viaggiatori dovrebbero essere riportati in Svizzera in giornata con un altro aereo di Swiss, che giungerà sul posto nel pomeriggio. “Speriamo di poter riaccompagnare a casa i nostri passeggeri questa sera”, ha affermato il dirigente.

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