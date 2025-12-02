Le immigrate e gli immigrati sono ben integrati in Svizzera

Keystone-SDA

Secondo uno studio dell'OCSE, l'integrazione dei migranti in Svizzera è un successo, come dimostra l'alto tasso di occupazione, sebbene rimanga necessario migliorare l'inserimento lavorativo delle donne.

1 minuto

Keystone-ATS

L’integrazione delle e dei migranti funziona bene in Svizzera: è la conclusione di uno studio pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il tasso di occupazione dei migranti (77%) in Svizzera è ampiamente superiore alla media dell’OCSE. In un confronto internazionale, le e i migranti in Svizzera sono ben istruiti e s’impegnano attivamente nell’apprendimento di una lingua nazionale.

Lo studio rileva la necessità d’interventi per migliorare l’integrazione delle donne che hanno maggiori difficoltà rispetto agli uomini ad affermarsi nel mercato del lavoro.

I migranti sono persone nate all’estero che attualmente vivono in Svizzera. Tre quarti di loro sono entrati nel Paese grazie alla libera circolazione delle persone nell’Unione Europea (UE). Lo studio è stato commissionato dalla Segretaria di Stato della migrazione (SEM).

Articoli più popolari I più discussi