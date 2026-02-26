Aumenta ancora l’occupazione in Svizzera, ma di poco

Keystone-SDA

La crescita dell'occupazione in Svizzera ha mostrato un rallentamento nel quarto trimestre 2025, con l'aumento nel settore dei servizi che ha compensato il calo dell'industria, in un contesto di minori posti vacanti ma con prospettive d'impiego che restano prudentemente ottimistiche.

2 minuti

Keystone-ATS

Continua a crescere il numero delle persone che lavorano in Svizzera, seppur a ritmi meno forti che in passato. Nel quarto trimestre 2025 gli impieghi si sono attestati a 5,5 milioni, con una progressione (destagionalizzata) dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e di un analogo 0,2% su base annua.

Concretamente, in un anno si sono contati 8’600 posti di lavoro supplementari, emerge dai dati pubblicati giovedì dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’occupazione è scesa nel settore secondario (-0,1% a 1,1 milioni, pari a -1’100 posti), mentre nei servizi è stato osservato un incremento (+0,2% a 4,4 milioni, +9’700 posti). Espresso in equivalenti a tempo pieno il volume di impieghi ammontava a 4,3 milioni (+0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2024), con una quota di donne al 40,7%.

In Ticino si contavano 250’800 posti a tempo pieno o parziale (-1,3% trimestrale, -0,9% annuo), mentre i Grigioni sono inseriti nella regione della Svizzera orientale, che ne mette a referto 702’200 (+0,1% e -0,2%).

Tornando a livello nazionale, le ditte segnalano meno posti liberi: erano 86’000, il 4,3% in meno di un anno prima, con una quota dell’1,5% del totale degli impieghi. Di conseguenza diminuiscono anche le difficoltà nel reclutamento di personale qualificato, affermano gli specialisti dell’UST.

In generale le prospettive d’impiego sono prudentemente ottimistiche: nel quarto trimestre le imprese che volevano aumentare gli effettivi rappresentavano il 10,1% dell’occupazione totale (9,8% nel trimestre precedente), quelle che volevano ridurle erano al 5,2% (5,4%), mentre le rimanenti realtà non pronosticavano cambiamenti di organico o non hanno risposto alle domande dei sondaggisti che operano nell’ambito del cosiddetto barometro dell’impiego dell’UST.

Articoli più popolari I più discussi