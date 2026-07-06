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Obiettivi mancati per Svizzera Turismo

Turisti a Lucerna, in Svizzera
I turisti continuano ad affluire in massa verso le principali attrazioni turistiche, come la città di Lucerna. Keystone / Alexandra Wey

I sussidi federali destinati a ridurre il congestionamento turistico non hanno prodotto i risultati sperati, poiché le statistiche mostrano un'ulteriore concentrazione di visitatori nelle destinazioni più note.

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RTS

Nonostante le sovvenzioni federali, Svizzera Turismo non ha raggiunto gli obiettivi prefissati per ridurre il congestionamento nei principali siti turistici del Paese. È quanto emerge da un articolo del domenicale NZZ am Sonntag.

Stando all’analisi del giornale, le statistiche sui pernottamenti non evidenziano alcun miglioramento nella ripartizione geografica o stagionale delle presenze.

Al contrario, le 50 destinazioni principali hanno registrato 1,7 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2023, con un incremento del 6%.

Nello stesso periodo, le circa 130 destinazioni più piccole hanno invece registrato una crescita inferiore al 2%. Nemmeno la distribuzione dei flussi turistici sull’arco dell’anno è migliorata.

La Confederazione, tuttavia, condiziona il versamento dei suoi sussidi – che lo scorso anno ammontavano a 60 milioni di franchi – a una ripartizione più omogenea dei flussi turistici. Svizzera Turismo ritiene però che sia ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. Le abitudini di viaggio cambiano solo lentamente, ha dichiarato un portavoce al domenicale.

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