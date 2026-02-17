Nuovo record di visitatori per la Maison Cailler nel 2025

La Maison Cailler di Broc, canton Friburgo. Keystone-SDA

Con un nuovo record di 482'428 ingressi nel 2025, il museo del cioccolato di Broc si è confermato per il terzo anno consecutivo l'attrazione turistica più visitata della Svizzera romanda.

2 minuti

Keystone-ATS

La Maison Cailler di Broc (canton Friburgo) ha registrato per il terzo anno consecutivo un nuovo record di affluenza, confermandosi l’attrazione turistica più visitata della Svizzera romanda. Nel 2025 il museo del cioccolato ha accolto 482’428 visitatori e visitatrici, che si traduce in un incremento dello 0,3% rispetto all’anno precedente.

La struttura, che ha aperto le proprie porte al pubblico 15 anni fa, ha segnato nel periodo in rassegna una media di oltre 1’300 ingressi al giorno, ha fatto sapere lunedì Nestlé. Complessivamente, il 55% delle persone proveniva dalla Svizzera, una quota in aumento di due punti percentuali rispetto al 2024.

La crescita è attribuita in particolare al “fedele pubblico locale”. In testa alla classifica delle provenienze figurano infatti curiosi e appassionate residenti nel canton Vaud, seguito dai cantoni Friburgo, Ginevra, Berna e Vallese.

La Maison Cailler ha inoltre beneficiato di un incremento del turismo internazionale, soprattutto in provenienza dai principali Paesi europei confinanti, come pure dall’Europa centrale, dal Nord America e da diversi mercati emergenti asiatici. Nel dettaglio, al di fuori della Svizzera, la Francia si conferma al primo posto, seguita da Spagna, Stati Uniti, India e Germania.

Secondo Nestlé, il risultato evidenzia l’attrattiva globale della Maison Cailler come una delle principali mete turistiche della Confederazione e come luogo in cui scoprire il simbolo culinario della Svizzera.

Il 2025 è stato caratterizzato da numerose iniziative nazionali proprio per celebrare il quindicesimo anniversario del museo. L’anno in rassegna ha coinciso inoltre con i 150 anni dall’invenzione del cioccolato al latte da parte di Daniel Peter, artigiano originario di Vevey (canton Vaud) e genero del fondatore François-Louis Cailler.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni Questo contenuto è stato pubblicato al Inventato da uno cioccolataio del canton Vaud, il cioccolato al latte è diventato un vero e proprio simbolo della Svizzera e rimane ancora oggi il più popolare al mondo. Di più Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative