Il comitato "Stop 5G" auspica che non si proceda con questa tecnologia fino a quando non sarà disponibile un numero sufficiente di studi scientifici indipendenti. Uno degli oratori ha sottolineato che la Costituzione federale garantisce la protezione dell'integrità fisica. "Ma non possiamo contare sulla politica per proteggerci: dobbiamo quindi intraprendere azioni legali per garantire che lo Stato adempia ai suoi obblighi".

5G, prestazioni e velocità superiori ma a quale prezzo sull'ambiente e la salute? La trasmissione della Radiotelevisione svizzera Patti Chiari cerca di rispondere a questa domanda mentre le nuove antenne stanno spuntando velocemente in tutto il paese. Partendo dalla domanda di costruzione di un'antenna 5G a Manno, la trasmissione Patti Chiari cercato di fare chiarezza sullo spinoso tema dell'avvento della tecnologia mobile di ultima generazione, incontrando anche le ricercatrici dell'"appello internazionale contro il 5G". Manifestazione contro Nelle settimane scorse un migliaio di persone hanno partecipato a Berna a una manifestazione contro la tecnologia di telefonia mobile 5G. I manifestanti hanno chiesto una moratoria sul tema e si sono detti contrari a un aumento degli attuali valori limite per le radiazioni.