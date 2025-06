Un top manager di Novartis ha venduto azioni per 13 milioni di franchi

Altri sviluppi Il Consiglio federale vuole imporre ulteriori misure a UBS Questo contenuto è stato pubblicato al UBS, banca di rilevanza sistemica globale, dovrà affrontare nuove restrizioni. Dovrà in particolare detenere più fondi propri per le sue filiali estere. Il Consiglio federale intende così ridurre i rischi per la Confederazione, i contribuenti e l’economia. Di più Il Consiglio federale vuole imporre ulteriori misure a UBS

Altri sviluppi Tassa sul traffico pesante: meno soldi ai Cantoni Questo contenuto è stato pubblicato al I Cantoni riceveranno solo 4,2 milioni per la riscossione della tassa sul traffico pesante, invece dei 9 milioni attuali, visto che dal 2026 avranno meno compiti. In procedura di consultazione, il Ticino si era detto contrario. Di più Tassa sul traffico pesante: meno soldi ai Cantoni

Altri sviluppi Chiesto un aiuto immediato da 5 milioni per Blatten Questo contenuto è stato pubblicato al In segno di solidarietà per il villaggio di Blatten (canton Vallese), travolto da una frana il 28 maggio scorso, il Consiglio federale chiede, mediante un messaggio al Parlamento, l'approvazione rapida di 5 milioni di franchi a favore del Comune della Lötschental. Di più Chiesto un aiuto immediato da 5 milioni per Blatten

Altri sviluppi In futuro meno statistiche in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Alcune statistiche in futuro non saranno più disponibili in Svizzera. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale, precisando che l'Ufficio federale di statistica (UST) inoltre dovrà ridurre gli effettivi di una quarantina di impieghi a tempo pieno entro il 2028. Di più In futuro meno statistiche in Svizzera

Altri sviluppi Elon Musk e Donald Trump ai ferri corti Questo contenuto è stato pubblicato al Finita la luna di miele, lo scontro fra Donald Trump ed Elon Musk si fa incandescente. A pochi giorni dal ritiro di Musk dal suo ruolo nell'amministrazione statunitense, i due hanno iniziato a litigare pubblicamente sui social network. Di più Elon Musk e Donald Trump ai ferri corti

Altri sviluppi Gli USA inseriscono la Svizzera nell’elenco di potenziali manipolatori di cambi Questo contenuto è stato pubblicato al Il Dipartimento americano del tesoro (USDT) è tornato a inserire la Svizzera in un elenco di paesi da tenere sotto osservazione per le loro pratiche valutarie, in quanto potenziali manipolatori di cambi, e per le misure economiche da loro adottate. Di più Gli USA inseriscono la Svizzera nell’elenco di potenziali manipolatori di cambi

Altri sviluppi Il cruccio più grande di Millennials e Zoomers? È costo della vita Questo contenuto è stato pubblicato al Affitto, premi della cassa malati e cibo: il costo della vita è la preoccupazione numero uno in Svizzera per i Millennials (nati dal 1983 al 1994, secondo la definizione in esame) e per i membri della Generazione Z (1995-2006). Di più Il cruccio più grande di Millennials e Zoomers? È costo della vita

Altri sviluppi 11 milioni di franchi per il nuovo CEO di Richemont Questo contenuto è stato pubblicato al Remunerazioni milionarie a doppia cifra ai piani alti di Richemont, società ginevrina che figura fra i principali gruppi mondiali nel settore del lusso. Di più 11 milioni di franchi per il nuovo CEO di Richemont

Altri sviluppi Esercitazioni congiunte tra forze aeree svizzere e italiane Questo contenuto è stato pubblicato al Le forze aeree svizzere e italiane si stanno addestrando in questi giorni in Italia, a Istrana, in provincia di Treviso. Le esercitazioni coinvolgono F/A-18 svizzeri, così come Eurofighter e F-35 dell'esercito italiano. Partecipano anche F-16 della US Air Force in Europa. Di più Esercitazioni congiunte tra forze aeree svizzere e italiane