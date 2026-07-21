Novartis supera le aspettative nel secondo trimestre

Gli effetti dei prezzi hanno avuto un impatto negativo, mentre quelli dei cambi hanno avuto un effetto positivo. Keystone-SDA

Risultati complessivamente superiori alle aspettative per il gruppo farmaceutico elvetico Novartis, che nel secondo semestre del 2026 ha visto il suo fatturato crescere del 3% in valori nominali e dell'1% a tassi i cambio costanti.

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Keystone-ATS

Novartis ha registrato un fatturato di 14,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in crescita del 3% in termini nominali e dell’1% a tassi di cambio costanti, ha annunciato martedì lo stesso colosso della farmaceutica.

La crescita dei volumi ha contribuito all’incremento, nonostante la pressione persistente dei farmaci generici su alcuni prodotti. Gli effetti dei prezzi hanno avuto un impatto negativo, mentre quelli dei cambi hanno avuto un effetto positivo.

L’utile operativo di base si è attestato a 5,9 miliardi, stabile sia in termini nominali che a cambi costanti, con un margine del 41,2%, in calo di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

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L’utile netto di base è sceso del 3% o del 4% a tassi di cambio costanti, attestandosi a 4,58 miliardi. L’utile netto rettificato per azione ha raggiunto i 2,41 dollari. Non rettificato l’utile è invece sceso del 19%, sia in valute locali che in dollari, frenato da una maggiore imposizione fiscale e da interessi passivi più elevati, attestandosi a 3,26 miliardi.

Rispetto alle previsioni degli esperti contattati dall’agenzia finanziaria AWP, i risultati risultano complessivamente superiori alle aspettative.

Il colosso farmaceutico renano ha confermato i propri obiettivi annuali, prevedendo una crescita del fatturato a valute costanti nella fascia bassa della cifra singola e un calo dell’utile operativo rettificato nella fascia bassa della cifra singola.

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