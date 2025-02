Novartis sopprime la pagina “Diversità” dal suo sito statunitense

Questo contenuto è stato pubblicato al I rapidi progressi della Cina nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) cambieranno il mondo della finanza in Svizzera: ne è convinto Marc Lussy, esperto di tecnofinanza con trascorsi presso UBS e insegnante in un'università cinese.

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri non vogliono essere limitati dalla tutela dell'ambiente. Secondo un sondaggio realizzato dopo la votazione del 9 febbraio, il rifiuto dell'iniziativa sulla responsabilità ambientale è stato molto più marcato tra gli uomini che tra le donne.

Di più I risparmi per i figli vengono fatti sopratutto su conti bancari, meno in titoli

Questo contenuto è stato pubblicato al Il conto di risparmio rimane lo strumento privilegiato dai genitori per mettere da parte qualcosa per i loro figli.

Di più A Milano il casco obbligatorio in monopattino non piace a tutti

Questo contenuto è stato pubblicato al Il nuovo codice della strada italiano continua a creare polemiche e l'ultima è quella legata all'obbligo d'indossare il casco per tutti coloro che conducono un monopattino elvetico.

Di più Cittadino svizzero ucciso in Irlanda

Questo contenuto è stato pubblicato al Un 62enne svizzero è stato ucciso in Irlanda. L'episodio è avvenuto ieri mattina alla periferia della capitale Dublino. Il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha confermato informazioni dei media locali.

Altri sviluppi

Alain Berset: la situazione internazionale è un “campanello d’allarme per l’Europa”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, considera l'attuale situazione internazionale come un campanello d'allarme per l'Europa. Il riferimento è agli sforzi compiuti finora per ritenere la Russia responsabile dell'attacco all'Ucraina.

Di più Alain Berset: la situazione internazionale è un “campanello d’allarme per l’Europa”