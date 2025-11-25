Novartis: “Nessun nesso fra i tagli in Svizzera e gli investimenti negli USA”
La società farmaceutica Novartis smentisce un collegamento tra il taglio di 550 posti di lavoro nel suo stabilimento di Stein, in Argovia, e gli investimenti annunciati per espandere la capacità produttiva negli Stati Uniti.
Per Novartis non sussiste un collegamento fra il pesante taglio occupazionale deciso in Svizzera e gli investimenti che vengono effettuati negli Stati Uniti.
Lo precisa la società farmaceutica dopo aver indicato martedì mattina la cancellazione di 550 impieghi a Stein, nel canton Argovia, entro la fine del 2027.
“L’annuncio odierno non è correlato agli investimenti annunciati da Novartis in aprile per espandere la capacità produttiva negli Usa per il mercato americano”, ha affermato un portavoce contattato dall’agenzia AWP.
Il gruppo non precisa dove viene spostata la produzione che attualmente avviene a Stein. Negli stabilimenti interessati gli effettivi si ridurranno comunque di un terzo: oggi lavorano infatti sul posto circa 1’600 dipendenti.
