Utile di 13,5 miliardi per Novartis nel 2024

Keystone-SDA

Novartis ha chiuso il 2024 in maniera positiva, aumentando il suo fatturato del 16% su base annua.

Keystone-ATS

Il colosso farmaceutico Novartis nell’ultimo trimestre del 2024 ha realizzato un fatturato di 13,15 miliardi di dollari (circa 11,94 miliardi di franchi), in aumento del 16% su base annua. L’utile netto, esclusi gli effetti non ricorrenti, ammonta a 3,93, si legge in un comunicato odierno della multinazionale renana.

La prestazione supera le previsioni degli esperti contattati dall’agenzia finanziaria AWP, che si aspettavano un giro d’affari trimestrale di 12,72 miliardi e un utile di 3,59 miliardi.

Sull’insieme dell’esercizio appena trascorso, il fatturato si attesta a 50,32 miliardi (+11%) e l’utile netto a 11,94 miliardi (8,6 miliardi l’anno precedente).

Gli azionisti riceveranno un dividendo cresciuto da 3,30 a 3,50 franchi.

La direzione del gruppo per l’anno in corso mira a una crescita fra il 5 e il 9%. L’utile netto dovrebbe dal canto suo progredire di circa il 10%.