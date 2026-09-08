Giornata nera per Novartis

Il titolo di Novartis è crollato di oltre il 10% martedì mattina. Keystone-SDA

A causa di due recenti e importanti fallimenti nella ricerca clinica, le azioni di Novartis hanno subìto un crollo storico di oltre il 10%, bruciando circa 24 miliardi di franchi di capitalizzazione in una sola giornata.

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Keystone-ATS

Le azioni di Novartis stanno vivendo una delle giornate più nere della loro storia. Dopo due battute d’arresto nella ricerca clinica annunciate in pochi giorni, il titolo del gigante farmaceutico basilese è crollato di oltre il 10% nella mattinata di martedì, toccando un minimo a 112,06 franchi, con una perdita di quasi 13 franchi per azione.

Un’emorragia che, in termini di valore di mercato, si traduce in circa 24 miliardi di franchi volatilizzati, facendo scendere la capitalizzazione da 239 a circa 215 miliardi. La caduta è tanto più vertiginosa se si considera che appena una settimana fa, il 3 settembre, il titolo aveva toccato un massimo storico a 132,68 franchi.

Secondo i dati elaborati dall’agenzia AWP, il tracollo di martedì è destinato a entrare negli annali come il peggior crollo giornaliero mai registrato, superando ampiamente i precedenti record negativi. A titolo di confronto, la fine del cambio minimo euro/franco da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) nel gennaio 2015 aveva bruciato “solo” 17 miliardi di franchi, l’arrivo del Covid nel marzo 2020 aveva inciso per 16 miliardi, mentre la crisi finanziaria dell’ottobre 2008 aveva provocato un ribasso di poco più di 10 miliardi.

La reazione del mercato riflette la delusione per gli ultimi insuccessi nello sviluppo di nuovi farmaci. Concretamente ieri sono stati resi noti risultati negativi riguardo a Pelacarsen, un preparato – in fase di sviluppo – contro gravi rischi cardiovascolari, mentre oggi è emerso che il Del-desiran, un prodotto destinato al trattamento di una malattia muscolare rara, non ha raggiunto gli esiti sperati in uno studio di fase III.

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