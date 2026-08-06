Nominato il nuovo ambasciatore italiano in Svizzera

Keystone / Alessandro Della Bella

Luca Sabbatucci, attuale rappresentante permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali di Parigi, guiderà l'Ambasciata d'Italia a Berna. Succede a Gian Lorenzo Cornado, giunto al termine del suo mandato.

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tvsvizzera.it/fra

L’Italia ha nominato il nuovo ambasciatore in Svizzera. La sede di Berna sarà affidata a Luca Sabbatucci, diplomatico con oltre trent’anni di esperienza tra incarichi all’estero, ruoli di vertice alla Farnesina e attività nei principali organismi multilaterali.

La Svizzera rappresenta un partner strategico per l’Italia, non solo per gli intensi rapporti economici e commerciali, ma anche per la presenza di una vasta comunità italiana e per le questioni legate alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori.

Nato a Roma nel 1963 e laureato in Scienze politiche alla Sapienza, Sabbatucci è entrato in carriera diplomatica nel 1990. Nel corso degli anni ha prestato servizio a Seul, Atene e Ankara, per poi assumere diversi incarichi direttivi al Ministero degli Esteri. Dal 2019 ha guidato la Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, seguendo anche i lavori del G7, del G20 e dell’Ocse. Nel 2022 è stato nominato capo di Gabinetto del ministro degli Esteri e, nello stesso anno, rappresentante permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali di Parigi.

A Berna sarà chiamato a seguire i principali dossier della relazione bilaterale tra i due Paesi: dagli scambi economici alla cooperazione scientifica, dalla gestione delle questioni transfrontaliere ai servizi per la collettività italiana residente nella Confederazione.

La notizia del nuovo incarico è stata annunciata qualche giorno fa dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani nel corso di un incontro con i rappresentanti delle famiglie italiane coinvolte nella tragedia di Crans-Montana. Il dossier resta uno dei temi sensibili nei rapporti tra Roma e Berna, mentre la Farnesina continua a chiedere un rapido chiarimento delle responsabilità.

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