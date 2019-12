Nel 2004 ha assunto il ruolo di vice-responsabile del settore Corno d'Africa, per poi occupare la funzione di consulente politica del responsabile d'intervento del CICR. Nel 2008 le è stata affidata la direzione operativa del continente americano. Da quattro anni è a capo della direzione regionale Africa per il CICR a Ginevra.

Una donna alla testa della cooperazione e sviluppo 14 dicembre 2019 - 20:11 La cinquantenne Patricia Danzi, svizzera originaria della Nigeria, è la nuova direttrice della Direzione dello sviluppo e della cooperazione. La sua entrata in funzione è prevista per l'inizio di maggio. Danzi, attualmente direttrice regionale del settore Africa presso il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra, è stata nominata venerdì dal Consiglio federale al posto di Manuel Sager, prossimo alla pensione. La Danti è la prima donna che accede alla direzione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). La DSC fornisce le sue prestazioni avvalendosi di oltre 550 collaboratrici e collaboratori svizzeri in patria e all'estero nonché di circa 900 impiegati locali e di un budget annuo di 1,87 miliardi di franchi. Partecipa a iniziative dirette, sostiene programmi di organizzazioni multilaterali e cofinanzia progetti di organizzazioni umanitarie svizzere e internazionali in quattro settori operativi. Patricia Danzi, due figli che come lei portano il cognome dell'ex marito, un ticinese di Prato Leventina, si è dimostrata la candidata migliore al termine di un lungo percorso di selezione, ha spiegato il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis. Curriculum importante Il suo curriculum - ha aggiunto Cassis - comprende un ampio ventaglio di attività nel campo della negoziazione, del collegamento e della mediazione con gli attori più diversi nelle zone di guerra e di crisi, la direzione di diverse missioni del CICR come pure compiti organizzativi interni e ristrutturazioni. Da quattro anni è a capo della direzione regionale Africa per il CICR a Ginevra, che conta circa 7500 collaboratori. "Dispone quindi delle competenze necessarie per sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale della Svizzera e dirigere la DSC, si è rallegrato Cassis, aggiungendo che Danzi è stata anche una sportiva di alto livello, avendo partecipato ai giochi olimpici di Atlanta del 1996 nell'eptathlon. Dopo gli studi in geografia al Politecnico federale e all'Università di Zurigo, con indirizzo scienze ambientali e agrarie, Patricia Danzi ha studiato cooperazione allo sviluppo all'ateneo di Ginevra, per poi entrare nel 1996 alle dipendenza del CICR lavorando come delegata in Africa, America del Sud e nei Balcani. Nel 2004 ha assunto il ruolo di vice-responsabile del settore Corno d'Africa, per poi occupare la funzione di consulente politica del responsabile d'intervento del CICR. Nel 2008 le è stata affidata la direzione operativa del continente americano. Da quattro anni è a capo della direzione regionale Africa per il CICR a Ginevra. Conosciamola meglio con questa intervista del collega del Tg.