Niente scudo preventivo per UBS sui conti legati al nazismo

Una scomoda eredità di Credit Suisse. Keystone / Claudio Thoma

È stata respinta da un giudice statunitense la richiesta di UBS di ottenere una tutela preventiva da future azioni legali relative a conti legati al nazismo, basata su un accordo del 1999.

2 minuti

Keystone-ATS

Un giudice statunitense ha respinto una richiesta di UBS volta a limitare la propria responsabilità in relazione a nuove scoperte su conti legati al nazismo. La banca chiedeva un’interpretazione dell’accordo del 1999 che la tutelasse da eventuali nuove azioni legali.

Il giudice federale del tribunale di Brooklyn, a New York, ha respinto l’istanza di UBS, come riportato mercoledì da Reuters e dall’Aargauer Zeitung. Il giudice Edward Korman ha motivato la decisione affermando che la banca sollecitava una valutazione giuridica su ipotetiche denunce: in assenza di un caso concreto, non sussistono i presupposti per una decisione giudiziaria.

Il dibattito su possibili nuove cause negli Stati Uniti legate all’Olocausto resta aperto. La vicenda si inserisce dopo nuove indicazioni su legami tra Credit Suisse e i suoi predecessori in relazione a conti nazisti. Un’indagine ha individuato quasi 890 casi potenziali.

UBS ha rilevato Credit Suisse nel 2023. Nel 1999, UBS e Credit Suisse avevano raggiunto un accordo da 1,25 miliardi di dollari (1 miliardo di franchi) a favore delle vittime del regime nazista e delle loro famiglie per chiudere le relative pretese.

Il Centro Simon Wiesenthal aveva sostenuto che UBS stesse cercando di estendere eccessivamente l’accordo del 1999, il che avrebbe consentito di coprire a posteriori eventuali legami tra le banche e il regime nazista.

In una dichiarazione, UBS ha indicato di apprezzare il fatto che il tribunale abbia esaminato il caso. “Nulla nella decisione del giudice contraddice la nostra interpretazione dell’accordo del 1999”.

In una precedente presa di posizione, UBS aveva chiesto al tribunale di chiarire l’accordo per evitare un’eventuale procedura, senza indicare possibili accantonamenti finanziari.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative