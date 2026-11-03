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New York Times: “La FIFA ha pagato milioni di tasse per Infantino”

New York Times, "FIFA ha pagato milioni di tasse per Infantino"
New York Times, "FIFA ha pagato milioni di tasse per Infantino" Keystone-SDA

Secondo un'inchiesta del New York Times, la FIFA starebbe coprendo le tasse statunitensi e le spese di affitto del suo presidente Gianni Infantino, un'agevolazione non resa pubblica.

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Keystone-ATS

La FIFA avrebbe pagato le tasse di Gianni Infantino negli USA. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il pagamento è stato autorizzato nel maggio del 2024 dal comitato incaricato di stabilire la retribuzione dei dirigenti della FIFA.

Infantino ha trasferito la sua residenza dalla Svizzera agli Stati Uniti, dove vige una tassazione più elevata, in vista dei Mondiali. L’agevolazione fiscale però non è mai stata resa nota nei documenti ufficiali. Al termine dell’incarico triennale di Infantino negli Stati Uniti, la FIFA avrà pagato per lui 4 milioni di dollari per le sue imposte.

Secondo il Times, l’organizzazione ha anche coperto l’affitto annuale di 600’000 dollari per la sua casa a Miami, oltre a quello di appartamenti in Svizzera e a Parigi. Infantino ha uno compenso di circa 5 milioni di franchi.

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