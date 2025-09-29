La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Neuchâtel: in 300’000 alla Festa della vendemmia

persone assistono alla sfilata
Il corteo è stato trasmesso la prima volta in diretta alla RTS. Keystone-SDA

La 98esima Festa della vendemmia di Neuchâtel ha registrato un grande successo con 300'000 visitatori, culminando nel corteo floreale trasmesso per la prima volta in diretta sulla RTS.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

La 98esima edizione della Festa della vendemmia di Neuchâtel è stata un grande successo e ha attirato circa 300’000 persone in tre giorni. Il momento clou è stato il corteo floreale di domenica pomeriggio, che per la prima volta è stato trasmesso in diretta sulla RTS.

All’insegna del motto “Leggende dei vigneti”, la sfilata era composta da 14 carri, tra cui due doppi lunghi 24 metri. C’era anche spazio per tre dipinti dell’illustratore John Howe, canadese trapiantato a Neuchâtel, con temi di storia, mito e fantasia.

Volontari e 1’000 studenti hanno decorato i carri con mezzo milione di dalie provenienti dai Paesi Bassi. Sono stati utilizzati anche ben 55’000 fiori svizzeri, tra cui girasoli e gigli.

Complessivamente 280 stand con cibo e bevande e numerose proposte di intrattenimento, tra cui esibizioni di guggen, concerti live, dj-set, il corteo dei bambini e uno spettacolo “piromelodico” hanno allietato la tre giorni neocastellana.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR