Nestlé Waters respinge le insinuazioni sulla presenza di microplastiche nelle sue acque
Nestlé Waters contesta le accuse di contaminazione da microplastiche nelle acque Contrex e Hépar, definendole infondate e assicurando la sicurezza dei propri prodotti.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
Dopo rivelazioni del sito francese Mediapart, secondo cui le acque Contrex e Hépar sarebbero contaminate da microplastiche, Nestlé Waters prende posizione e respinge con vigore le affermazioni.
L’azienda “respinge categoricamente le accuse relative alla presenza di microplastiche” giudicandole “infondate” e assicura che le acque in bottiglia dei due marchi “sono perfettamente sicure e possono essere consumate in piena sicurezza”, si legge in un comunicato odierno di Nestlé Waters ripreso dall’agenzia AWP.
Il sito Mediapart, sabato scorso, per il suo pezzo si è basato sulle “conclusioni di un’inchiesta dell’Ufficio francese della biodiversità” (OFB). In tale documento si parla – sempre secondo il sito – di un tasso di microplastiche “esorbitante” dovuto a discariche abbandonate dalla divisione di Nestlé, con un “reale pericolo per la salute”.
Nestlé Waters contesta però “vigorosamente i risultati delle analisi del laboratorio incaricato dall’OFB”, sottolineando che “le analisi sono state realizzate da un laboratorio non accreditato per il controllo delle microplastiche”.
Venuta a conoscenza dei risultati, l’azienda ha “lanciato analisi di verifica” presso i laboratori Nestlé NQAC e le omologhe Terana e SGS Fresenius. I risultati “mostrano l’assenza di microplastiche”.
Un processo sulle discariche di Nestlé Waters è già previsto in Francia e avrà luogo a fine novembre.
Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le autorità di Moutier e del Canton Giura istituiscono una guida, una hotline telefonica e uno sportello unico per la popolazione della cittadina. L'obiettivo è garantire una transizione agevolata nell'ambito del cambio di appartenenza cantonale.
Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA”
Questo contenuto è stato pubblicato al
È probabile che l'UE e il Regno Unito ottengano una deroga dai dazi americani. È quanto affermato da Hansueli Loosli, presidente del Cda di Pilatus, che chiede alla politica di negoziare rapidamente un'esenzione doganale per l'aviazione civile svizzera.
Le aziende farmaceutiche non prevedono taglio impieghi in Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti non comporteranno una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera. È quanto affermato dal colosso farmaceutico Roche, che prevede un numero di dipendenti stabile nell'anno in corso. Analoga la posizione di Novartis.
Martin Pfister favorevole a nuovi acquisti militari per ridurre i dazi USA
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il consigliere federale Martin Pfister si è detto "aperto" alla possibilità di effettuare nuovi ordini di armi agli Stati Uniti per cercare di ridurre i dazi doganali del 39% decisi dal presidente americano Donald Trump nei confronti della Svizzera.
Decine di arresti e furti alla Street Parade di Zurigo
Questo contenuto è stato pubblicato al
Sia la polizia cantonale che quella comunale hanno avuto durante il fine settimana parecchio da fare in relazione alla Street Parade che, secondo gli organizzatori, quest'anno ha attirato sulle sponde della Limmat ben 800 mila amanti della techno music.
In Svizzera la rendita pensionistica sta diventando sempre più bassa
Questo contenuto è stato pubblicato al
Chi dopo una vita di lavoro va in pensione riceve sempre meno denaro dal sistema pensionistico svizzero: dal 2002 le rendite combinate dell'AVS e delle casse pensioni sono diminuite in media del 16%.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Pilatus sospende temporaneamente le consegne di aerei negli USA. Lo ha comunicato il costruttore aeronautico con sede a Stans, nel canton Nidvaldo. I dazi del 39% rappresentano uno "svantaggio competitivo significativo" rispetto ai concorrenti americani ed europei.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.