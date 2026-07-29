Nestlé: causa in Austria per il latte artificiale contaminato

Nestlé: causa in Austria per il latte artificiale contaminato Keystone-SDA

Una famiglia di Dornbirn, in Austria, ha intentato una causa contro il colosso alimentare Nestlé a causa di una potenziale contaminazione del latte artificiale BEBA Pre, riferisce oggi il quotidiano Vorarlberger Nachrichten.

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Keystone-ATS

Si tratta del primo procedimento civile nel paese legato al ritiro globale del prodotto avvenuto a inizio 2026.

Un neonato alimentato con il latte in questione alla fine del 2025 aveva sofferto per diverse settimane di problemi di salute, poi regrediti con l’interruzione della somministrazione del prodotto. I genitori chiedono ora a Nestlé il risarcimento dei danni ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, oltre a indennizzi per torto morale e spese di assistenza

Come si ricorderà i problemi che hanno attanagliato il settore sono legati alla presenza di cereulide, una tossina batterica. Nestlé era stato il primo gruppo a procedere a un ritiro generalizzato dalla vendita di alcuni lotti; nella vicenda sono però coinvolti anche diversi altri produttori.

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