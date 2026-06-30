Nessun accordo sui dazi tra USA e Svizzera

Svizzera non ha ancora un accordo con gli Stati Uniti Keystone-SDA

I negoziati per estendere un'intesa doganale tra Svizzera e Stati Uniti rimangono bloccati, poiché l'incontro a Washington non ha prodotto impegni concreti da parte statunitense.

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Keystone-ATS

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare lunedì a Washington alcuna svolta nei negoziati doganali con gli Stati Uniti. Berna sta insistendo con forza affinché venga prorogato l’accordo concluso lo scorso novembre, ha dichiarato.

L’incontro con il rappresentante statunitense per il commercio Jamieson Greer si è svolto in un clima amichevole, ha commentato il vodese durante una conferenza stampa. Gli ha consegnato una dichiarazione che illustra come la Svizzera intenda attuare la dichiarazione d’intenti congiunta stipulata con gli Stati Uniti.

Oltre all’abolizione dei dazi doganali su una serie di prodotti statunitensi, il Consiglio federale intende adottare misure su “diversi temi concordati nell’ambito di tale dichiarazione”, ovvero gli organismi di valutazione della conformità, i dispositivi medici, le autovetture e gli appalti pubblici. Tali misure riguardano il riconoscimento agevolato delle norme statunitensi in questi settori, ha precisato il Governo.

“Un accordo è un accordo”

Parmelin ha dichiarato di aver spiegato a Greer che la Svizzera ha rispettato e attuato rapidamente tutte le concessioni previste in questo testo, che scade alla fine di luglio.

“Siamo un partner affidabile: quando ci assumiamo un impegno, lo rispettiamo. È ciò che ci aspettiamo anche dagli Stati Uniti: un accordo è un accordo”, ha detto il ministro dell’economia. I negoziati proseguono nel tentativo di raggiungere un’intesa definitiva.

Il presidente della Confederazione non è tuttavia riuscito a ottenere dai rappresentanti statunitensi l’impegno a continuare a rispettare l’accordo.

Parmelin è in visita questa settimana negli Stati Uniti. È previsto che visiti aziende svizzere che investono sul posto, ma anche imprese americane che investono in Svizzera. Intende così sottolineare l’impegno della Confederazione a favore della cooperazione.

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