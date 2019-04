Il lungo fine settimana di Pasqua fa registrare, anche quest'anno, uno dei momenti di massima affluenza di passeggeri all'aeroporto di Zurigo-Kloten. In altre parole, le proteste e gli scioperi in favore del clima degli ultimi mesi non sembrano aver influito sulle scelte dei viaggiatori.

Passeggeri in coda per il check-in a Zurigo-Kloten in un'immagine d'archivio.

Lo scalo zurighese prevede un'ulteriore crescita, seppur moderata, nei prossimi anni. E questo nonostante gli attivisti mettano spesso l'accento sull'impatto ambientale dei viaggi in aereo. Numero di passeggeri di voli charter o di linea all'aeroporto di Zurigo-Kloten Dati trimestrali 2018 e differenza rispetto al 2017 1° tr. 2° tr. 3° tr. 4° tr. 6'359'066 8'192'824 9'100'402 7'417'581 (+5,4%) (+7,0%) (+5,1%) (+5,8%) "Non ci sembra che a causa del dibattito attuale sul clima abbiamo a che fare con un calo dei passeggeri", rivela al TG della Radiotelevisione svizzera il direttore operativo dello scalo, Stefan Tschudin. "Quello dell'impatto ambientale dei voli è un tema di cui si parla da tempo, solo che negli ultimi mesi i media ne hanno riferito molto". A lungo termine, i responsabili di Zurigo-Kloten si aspettano una crescita annua del 2-3%.