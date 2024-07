Neonata abbandonata nella “culla per la vita”

La piccola è stata riposta nella notte fra mercoledì e giovedì nella "baby finestra" dell'Ospedale cantonale di Olten (Soletta). La neonata è in perfetta salute, precisa il nosocomio in una nota odierna.

La neonata resterà in ospedale per ulteriori accertamenti medici, viene aggiunto nel comunicato. Poi sarà data temporaneamente in affido.

Secondo Dominik Müggler, il promotore in Svizzera delle “baby finestre”, si tratta del 30esimo neonato adagiato in questi appositi sportelli, dove si possono lasciare i bambini nell’anonimato. Essi sono stati introdotti nella Confederazione oltre 20 anni fa: il primo fu inaugurato nel 2001 ad Einsiedeln.

“Sempre più bambini vengono messi in una ‘baby finestra’ anziché abbandonati o addirittura uccisi”, afferma, citato nella nota, Müggler.

Questo strumento offre alle madri che si trovano in situazioni di estrema emergenza la possibilità di affidare il proprio neonato a cure mediche sicure.

Secondo le statistiche, circa la metà delle madri si fa avanti dopo aver lasciato il bimbo, sia per sapere come sta, sia per fornirgli informazioni sull’identità dei suoi genitori. Finora, in sei casi i genitori hanno chiesto di riavere indietro e ottenuto il proprio figlio.

