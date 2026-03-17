Nel 2025 i vertici della BNS hanno guadagnato oltre un milone a testa
Gli stipendi dei vertici della Banca nazionale svizzera, pari a 1,3 milioni di franchi a testa per il 2025, sono di gran lunga i più alti al mondo tra quelli dei grandi banchieri centrali.
Remunerazioni milionarie ai vertici della Banca nazionale svizzera (BNS). Nel 2025 il presidente della direzione Martin Schlegel ha ricevuto 1,0 milioni, a cui si aggiungono altri 278’000 franchi quali contributi agli schemi previdenziali e all’AVS, per un totale di 1,3 milioni.
Sostanzialmente la stessa cifra è stata incassata anche dal vicepresidente Antoine Martin e dal terzo membro della direzione generale, Petra Tschudin: tutti e tre i manager ricevono infatti il medesimo stipendio fisso, che nell’anno in esame è salito di 15’500 franchi rispetto al 2024.
Contrariamente alle retribuzioni elargite ai top manager delle aziende, che trovano a volte corrispettivi anche in analoghe realtà estere, specialmente americane, le remunerazioni delle BNS sono di gran lunga le più elevate al mondo fra quelle dei grandi banchieri centrali. A titolo di confronto, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell guadagna circa 203’000 dollari, cioè 160’000 franchi al cambio attuale.
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