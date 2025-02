Nel 2024 la popolazione straniera in Svizzera è cresciuta di 83’000 unità

Altri sviluppi

Stranieri in assistenza più protetti

Questo contenuto è stato pubblicato al Le e gli stranieri che, non per colpa propria, percepiscono l'assistenza sociale, non dovrebbero perdere il diritto di soggiorno. È quanto prevede un progetto di legge, inviato giovedì in consultazione fino al 14 marzo.

