Sempre meno negozi online non impongono spese di spedizione

L'e-commerce svizzero cambia strategia Keystone-SDA

Un'analisi sui principali negozi online svizzeri mostra una netta diminuzione della spedizione gratuita senza vincoli, a fronte di un significativo aumento della velocità di consegna, spesso garantita per il giorno successivo.

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Keystone-ATS

Sempre meno negozi online svizzeri offrono la spedizione gratuita senza vincoli: è quanto emerge da un’analisi della società di consulenza Carpathia, che ha esaminato i 49 operatori rivolti ai consumatori con i maggiori ricavi nel Paese.

Attualmente, solo il 12% di essi garantisce la consegna a costo zero indipendentemente dall’importo dell’ordine, contro il 15% del 2025 e il 20% del 2023. Per quasi due terzi delle imprese la gratuità scatta solo al raggiungimento di un valore minimo d’acquisto, mentre il 23% applica sempre spese di spedizione.

Parallelamente, i tempi di consegna si sono ridotti in modo significativo. Ben 24 dei 49 shop analizzati offrono ora la consegna il giorno successivo all’ordine, più del doppio rispetto al 2023, quando erano solo 11. In 15 casi (il 31%), questo servizio è incluso nel prezzo senza supplementi, mentre 9 operatori lo prevedono con un costo aggiuntivo. Nel 2023 solo il 19% dei negozi garantiva la consegna express come standard.

Per quanto riguarda le altre condizioni, il quadro rimane sostanzialmente stabile. La tariffa base media per la spedizione ordinaria è di 6,45 franchi, in leggero calo rispetto ai 6,65 del rilevamento precedente. Il periodo medio per i resi è di 42 giorni, con una mediana invariata a 30 giorni. Poco meno della metà dei negozi offre inoltre il servizio Click & Collect, che consente di ritirare la merce in negozio.

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