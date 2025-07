Ritrovato il toro fuggito da un recinto nel canton Neuchâtel

Mobilitati diversi agenti della polizia, un guardiacaccia, una veterinario e anche un elicottero dell'esercito. Keystone-SDA

Un toro di 600 kg che era scappato giovedì nella regione di Montalchez, nel canton Neuchâtel, è stato ritrovato venerdì mattina in un recinto attorniato da diverse mucche.

1 minuto

Keystone-ATS

Il toro che era fuggito giovedì nella regione di Montalchez (canton Neuchâtel) è stato ritrovato venerdì mattina in un campo. Il bovino di 600 kg è in buona salute e non ha ferito nessuno durante la sua fuga.

L’animale è stato ritrovato da agricoltori locali in un recinto a Montalchez in mezzo a diverse mucche, indica la polizia neocastellana, contattata da Keystone-ATS. L’animale è stato recuperato senza difficoltà e riconsegnato al suo proprietario.

Questo toro di razza Limousine aveva distrutto il suo recinto giovedì in tarda mattinata e si era dato alla fuga. Era stata lanciata un’allerta, tramite l’applicazione Alertswiss, per segnalare che un “toro aggressivo” si trovava “fuori controllo” in questa regione apprezzata dagli escursionisti.

La popolazione era stata invitata alla massima prudenza e diverse pattuglie di polizia, guardiacaccia e una veterinaria erano stati mobilitati per tentare di ritrovarlo. Anche un elicottero dell’esercito è stato mobilitato giovedì in tarda giornata per rafforzare le ricerche, che erano state infine sospese in serata.