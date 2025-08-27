L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato

L’uomo che ha ucciso la sua ex moglie e le due figlie a Corcelles ha confessato il triplice omicidio, ma resta ignoto il movente della strage che ha sconvolto il canton Neuchâtel.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
Ha ammesso la piena responsabilità dei fatti il 52enne che il 19 agosto ha ucciso a coltellate la propria famiglia – l’ex moglie di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo – a Corcelles, nel canton Neuchâtel.
Secondo le perizie, le vittime erano decedute non più tardi delle 17.30, ben prima dell’intervento della polizia.
Il killer, sentito per la prima volta dal procuratore ieri, martedì, non è stato in grado di spiegare cosa lo abbia spinto a compiere la strage, riferiscono in una nota le autorità neocastellane. L’imputato ha anche ammesso di aver aggredito deliberatamente, con il coltello in mano, un agente che era entrato nell’abitazione teatro del bagno di sangue.
Ciò aveva portato il poliziotto a sparare tre colpi all’uomo, di nazionalità algerina come i famigliari, ferendolo nella parte inferiore del corpo. Il sospettato era poi finito in manette e in seguito è stato ricoverato in ospedale. Verrà ora perseguito per il reato di assassinio.
Risultati della perizia
I risultati della perizia medico-legale, confermati dalle dichiarazioni dell’imputato, stabiliscono che le vittime sono morte non più tardi delle 17.30 del 19 agosto. Quando una parente ha allertato la polizia, alle 21.00, l’omicidio della moglie e delle bambine era dunque già avvenuto.
Una pattuglia, giunta sul posto, ha effettuato un sopralluogo ed è riuscita ad accedere all’appartamento intorno alle 23.30, dopo che un fabbro ha aperto la porta. Gli agenti hanno affermato di essere rimasti scioccati dalla raccapricciante scena alla quale hanno assistito.
“L’indagine prosegue con l’obiettivo di comprendere meglio cosa sia successo in questa famiglia nei giorni e nelle settimane precedenti alla tragedia. Sarà disposta una perizia psichiatrica per l’imputato”, aggiungono nel comunicato polizia e procura.
L’assassino era legalmente separato dalla moglie dal 12 giugno e viveva a Le Locle (canton Neuchâtel). Tra il 2020 e il 2022 erano state presentate denunce reciproche tra i coniugi, in particolare per danneggiamento. Ma non c’era stato nulla negli ultimi tre anni, ha spiegato in una conferenza stampa il giorno successivo al dramma, Simon Baechler, capo della polizia giudiziaria neocastellana. Perciò la famiglia non era oggetto di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine e niente lasciava presagire una strage simile, ha precisato.
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Destinazione Svizzera
Un’intera vallata del Vallese alla ricerca dell’antenato comune
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Questo contenuto è stato pubblicato al
La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa: nel primo semestre i costi di manutenzione e il calo dei ricavi nel traffico merci hanno gravato sull'utile, che si è attestato a 48 milioni di franchi, contro i 51 milioni dell'anno scorso.
Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo sette anni di ricerche, specialisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids.
Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Ministero pubblico vodese ha reso noto oggi i risultati iniziali delle indagini sull'incidente avvenuto a Losanna nella notte fra sabato e domenica, nel quale ha perso la vita un adolescente in sella a uno scooter rubato in fuga dalla polizia.
Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni
Questo contenuto è stato pubblicato al
I cittadini elvetici propendono per lavorare più anni, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche. È quanto mostra un sondaggio effettuato lo scorso luglio su incarico dell'assicurazione Groupe Mutuel e del quotidiano "Le Temps".
La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo
Questo contenuto è stato pubblicato al
La lotta al razzismo e all'antisemitismo in Svizzera presenta delle falle. Un rapporto evidenzia, in particolare, la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia.
Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua martedì a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale (IA) come ChatGPT continuano a guadagnare popolarità in Svizzera. Secondo uno studio, nel 2025, per la prima volta, la maggioranza della popolazione, soprattutto la fascia giovane, ha rivelato di avvalersene.
Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%.
Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un tempo sull'orlo dell'estinzione, la civetta è tornata in auge in Svizzera. Grazie alle misure di promozione, ora questo rapace notturno occupa 161 territori, lo stesso numero di oltre 40 anni fa, indica in una nota diffusa martedì BirdLife Svizzera.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.