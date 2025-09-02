Botte in caserma, 13 condanne nel canton Neuchâtel
Nel canton Neuchâtel, 12 ufficiali e una comandante dell’esercito svizzero sono stati condannati dal Tribunale militare di cassazione per un caso di nonnismo avvenuto nel 2018 a Colombier: durante una cerimonia di consegna dei gradi, 22 reclute furono ferite in seguito a un pestaggio.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
Una comandante dell’esercito svizzero e 12 ufficiali sono stati condannati dal Tribunale militare di cassazione per un caso di nonnismo, nella fattispecie un pestaggio durante una consegna dei gradi, a Colombier, nel canton Neuchâtel.
In totale 22 reclute erano state ferite a pugni. I fatti risalgono al 6 aprile 2018, secondo quanto riportato martedì dall’Aargauer Zeitung, dalla Luzerner Zeitung e dal St. Galler Tagblatt. Gli imputati sono stati condannati a 15 aliquote giornaliere da 170 franchi, sospese per due anni, e a una multa di 400 franchi.
Riunite nel cortile della caserma, le reclute hanno ricevuto il grado di soldati. Come vuole la tradizione, gli ufficiali avevano il permesso di dare una manata sul grado appena insignito, quindi all’altezza della “clavicola destra”, come indica la sentenza delle autorità marziali, consultata da Keystone-ATS.
Il servizio del TG 12.30 della RSI del 2 settembre 2025:
Contenuto esterno
I colpi inferti hanno fatto perdere l’equilibrio ad alcuni militi, mentre nella caserma sono risuonati dei “suoni sordi”, sottolineano i giudici. La situazione è però degenerata più tardi nel corso di una seconda cerimonia di consegna dei gradi in serata.
La comandante, ora promossa a maggiore, ha annunciato che avrebbe tollerato “fino a due clavicole rotte”. I colpi sono perdurati per quasi un quarto d’ora e alcuni di questi sono stati ritenuti “eccessivi”.
Da festiva ed euforica la serata è in seguito degenerata, scrivono i giudici. I colpi rifilati alle reclute sono stati descritti come “mal indirizzati, o dati con rabbia e odio”, da quadri che si sono “sfogati” sui soldati.
Una ventina di feriti
Nei giorni successivi almeno 22 soldati si sono rivolti al medico militare, a causa di “contusioni ed ematomi di dimensioni diverse”. Inoltre lamentavano dolori forti alla spalla destra e al tronco.
Il medico ha pure rilevato una frattura a una costola in un ferito e una costola incrinata in un altro. Un terzo infortunato si è invece presentato con un ematoma di 20 centimetri di lunghezza per 8 di larghezza sul braccio destro, oltre che con delle difficoltà respiratorie. In tutto, il medico ha rilasciato dispense a 14 dei soldati visitati e ha sporto denuncia contro gli ufficiali.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
L’UDC propone di contenere l’esplosione dei costi sanitari con limitazioni nel settore dell’asilo
Questo contenuto è stato pubblicato al
Franchigie in funzione dell'età degli immigrati e prestazioni limitate nel settore dell'asilo: l'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) ha presentato martedì un documento programmatico per contenere l'aumento dei costi sanitari che pone l'accento sulla popolazione straniera.
Sospesi altri quattro agenti di Losanna a causa di messaggi discriminatori
Questo contenuto è stato pubblicato al
Quattro procedure di sospensione immediata sono state avviate lunedì dalla Città di Losanna, in relazione a messaggi discriminatori circolati fra agenti di polizia su WhatsApp. Le misure si aggiungono ad altre quattro decise lunedì scorso.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Ricercatori svizzeri hanno lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale (IA). Lo scopo è reagire ai sistemi commerciali dominanti, accusati di non essere abbastanza trasparenti.
Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato lunedì sera il licenziamento immediato del suo direttore generale Laurent Freixe, a seguito di un'indagine su una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata.
47 sorpassi nel San Gottardo, denunciato un motociclista inglese
Questo contenuto è stato pubblicato al
Malgrado il divieto, l'uomo ha gravemente infranto la Legge federale sulla circolazione stradale e sono quindi scattate la denuncia e il divieto di circolazione in Svizzera.
Iniziativa per il futuro: per USAM ed Economiesuisse una minaccia per la piazza economica
Questo contenuto è stato pubblicato al
"Un grave pericolo per l'insieme della piazza economica svizzera". Così le principali associazioni economiche del Paese definiscono l'iniziativa "per il futuro" della Gioventù socialista (GISO), su cui si voterà il prossimo 30 novembre.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.