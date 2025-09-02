Botte in caserma, 13 condanne nel canton Neuchâtel

Dalla goliardia alla violenza gratuita... Keystone-SDA

Nel canton Neuchâtel, 12 ufficiali e una comandante dell’esercito svizzero sono stati condannati dal Tribunale militare di cassazione per un caso di nonnismo avvenuto nel 2018 a Colombier: durante una cerimonia di consegna dei gradi, 22 reclute furono ferite in seguito a un pestaggio.

3 minuti

Keystone-ATS

Una comandante dell’esercito svizzero e 12 ufficiali sono stati condannati dal Tribunale militare di cassazione per un caso di nonnismo, nella fattispecie un pestaggio durante una consegna dei gradi, a Colombier, nel canton Neuchâtel.

In totale 22 reclute erano state ferite a pugni. I fatti risalgono al 6 aprile 2018, secondo quanto riportato martedì dall’Aargauer Zeitung, dalla Luzerner Zeitung e dal St. Galler Tagblatt. Gli imputati sono stati condannati a 15 aliquote giornaliere da 170 franchi, sospese per due anni, e a una multa di 400 franchi.

Riunite nel cortile della caserma, le reclute hanno ricevuto il grado di soldati. Come vuole la tradizione, gli ufficiali avevano il permesso di dare una manata sul grado appena insignito, quindi all’altezza della “clavicola destra”, come indica la sentenza delle autorità marziali, consultata da Keystone-ATS.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 2 settembre 2025:

Contenuto esterno

I colpi inferti hanno fatto perdere l’equilibrio ad alcuni militi, mentre nella caserma sono risuonati dei “suoni sordi”, sottolineano i giudici. La situazione è però degenerata più tardi nel corso di una seconda cerimonia di consegna dei gradi in serata.

La comandante, ora promossa a maggiore, ha annunciato che avrebbe tollerato “fino a due clavicole rotte”. I colpi sono perdurati per quasi un quarto d’ora e alcuni di questi sono stati ritenuti “eccessivi”.

Da festiva ed euforica la serata è in seguito degenerata, scrivono i giudici. I colpi rifilati alle reclute sono stati descritti come “mal indirizzati, o dati con rabbia e odio”, da quadri che si sono “sfogati” sui soldati.

Una ventina di feriti

Nei giorni successivi almeno 22 soldati si sono rivolti al medico militare, a causa di “contusioni ed ematomi di dimensioni diverse”. Inoltre lamentavano dolori forti alla spalla destra e al tronco.

Il medico ha pure rilevato una frattura a una costola in un ferito e una costola incrinata in un altro. Un terzo infortunato si è invece presentato con un ematoma di 20 centimetri di lunghezza per 8 di larghezza sul braccio destro, oltre che con delle difficoltà respiratorie. In tutto, il medico ha rilasciato dispense a 14 dei soldati visitati e ha sporto denuncia contro gli ufficiali.