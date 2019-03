Il velivolo ha portato a termine la sua prima missione il 27 novembre 2002, mentre l'ultima è stata eseguita lo scorso 5 ottobre. In totale ha trasportato 4'421 pazienti, effettuato 10'141 atterraggi in 156 destinazioni di tutto il mondo. È inoltre rimasto in volo per un totale di 21'612 ore e percorso 18,4 milioni di chilometri.

L'ultimo viaggio di un jet della Rega 08 marzo 2019 - 21:38 Un Challenger CL-604 "HB-JRA" di Bombardier, che per sedici anni è stato al servizio della Guardia aerea svizzera di soccorso Rega, andrà in "pensione" al Museo svizzero dei trasporti, a Lucerna. Il suo ultimo viaggio è stato via acqua. Ultimo viaggio per un jet ambulanza della Rega in disuso: il velivolo è stato trasportato giovedì con un traghetto dalla base aerea di Alpnach (canton Obvaldo) a Lucerna, sul Lago dei Quattro Cantoni. Destinazione: Museo svizzero dei trasporti. L'apparecchio, insieme ad altri due dello stesso tipo, è stato messo fuori servizio dopo 16 anni di attività e sostituito lo scorso anno dal modello successivo, il Challenger 650. I visitatori del museo lucernese avranno l'opportunità di vedere l'interno del "vecchio" jet ambulanza a partire dal prossimo 16 aprile. Per il trasporto si è reso necessario un permesso speciale, indica all'agenzia ats il portavoce del Museo Olivier Burger, precisando che il lago doveva essere calmo e il vento debole. Il velivolo ha portato a termine la sua prima missione il 27 novembre 2002, mentre l'ultima è stata eseguita lo scorso 5 ottobre. In totale ha trasportato 4'421 pazienti, effettuato 10'141 atterraggi in 156 destinazioni di tutto il mondo. È inoltre rimasto in volo per un totale di 21'612 ore e percorso 18,4 milioni di chilometri.