Muore un 72enne picchiato da un 14enne nel canton Vaud

Keystone-SDA

Un 72enne, aggredito da un gruppo di minorenni a fine luglio a Sainte-Croix, è deceduto in ospedale a causa delle ferite, portando all'arresto del presunto colpevole di 14 anni.

Condividi

1 minuto

tvsvizzera.it/mrj

È deceduto a causa delle ferite riportate un 72enne trovato privo di sensi a fine luglio davanti a un locale pubblico di Sainte-Croix, nel canton Vallese.

Stando a quanto riportato dal sito del quotidiano Le Matin, l’uomo era stato aggredito da un gruppo di minorenni nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Dopo quasi un mese di degenza in ospedale, dove era subito stato trasportato in condizioni critiche, è morto a causa delle ferite riportate.

Il presunto colpevole, un cittadino francese di 14 anni, domiciliato nella regione, è stato identificato e sentito dagli ispettori, riporta il quotidiano. Il Tribunale dei minorenni ne ha in seguito ordinato la detenzione provvisoria, stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale vodese. Anche le altre persone coinvolte nell’aggressione sono state sentite.

Articoli più popolari