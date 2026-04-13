La proprietà di MSC passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa

Msc: la proprietà passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa Keystone-SDA

La proprietà del gruppo leader nel trasporto marittimo MSC è stata formalmente trasferita dal fondatore Gianluigi Aponte ai suoi figli, Diego e Alexa.

2 minuti

Keystone-ATS

Mediterranean Shipping Company (MSC), gruppo italo-svizzero leader mondiale nel trasporto marittimo di container, annuncia che è avvenuto un trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante Gianluigi Aponte, ai suoi figli Diego e Alexa Aponte.

La transizione, avvenuta nel corso dell’ultimo trimestre 2025, rappresenta una tappa significativa nella storia dell’azienda con sede a Ginevra, spiega una nota. MSC continuerà a concentrarsi sulla propria attività principale, il trasporto marittimo di merci, con Gianluigi Aponte che manterrà il ruolo di executive chairman del gruppo.

“Diego Aponte, presidente del gruppo, e Alexa Aponte, Chief Financial Officer, hanno dimostrato leadership e visione, ottenendo risultati notevoli nei rispettivi ruoli all’interno della compagnia. Il passaggio garantirà la continuità, la stabilità e la crescita del Gruppo MSC con la nuova generazione alla guida”, si legge nella nota di MSC.

“Sono estremamente orgoglioso di questo importante momento – commenta Gianluigi Aponte – Trasferire la proprietà ai miei figli non è solo il riconoscimento della loro dedizione e dei loro successi, ma anche la continuazione della tradizione marittima secolare della nostra famiglia. Con Diego e Alexa al timone, sono certo che il nostro Gruppo continuerà a prosperare e a onorare la nostra eredità fatta d’innovazione, resilienza e impegno costante verso il mare”.

Articoli più popolari