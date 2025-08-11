Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico
Per agevolare il passaggio di Moutier dal Canton Berna al Canton Giura, le autorità locali e cantonali hanno messo a disposizione una guida pratica, una hotline telefonica e uno sportello unico per assistere la popolazione nelle principali questioni amministrative e quotidiane.
Le autorità di Moutier e del Canton Giura istituiscono una guida, una hotline telefonica e uno sportello unico per la popolazione della cittadina. L’obiettivo è garantire una transizione agevolata nell’ambito del cambio di appartenenza cantonale.
La guida pratica, frutto di un lavoro congiunto tra il Municipio di Moutier e il Governo giurassiano, sarà distribuita martedì in tutte le case di Moutier. “Questo documento di riferimento risponde in modo chiaro e concreto alle principali questioni legate al cambio di cantone”, spiegano lunedì il Municipio di Moutier e il Canton Giura in un comunicato congiunto.
I temi trattati vanno dalla fiscalità alle prestazioni sociali, passando per la sanità, la mobilità, la formazione scolastica e le pratiche amministrative. Una versione digitale del documento è anche disponibile online, su un portale che sarà aggiornato regolarmente.
Inoltre, il Municipio ha istituito una hotline telefonica con il sostegno del Cantone.
Uno sportello unico aprirà i battenti a Moutier il 6 gennaio 2026. Raggrupperà in un unico luogo le principali prestazioni amministrative cantonali e offrirà un supporto personalizzato per facilitare le pratiche. Questo sportello avrà anche lo scopo di sostenere le persone che hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici.
La città di Moutier passerà ufficialmente dal Canton Berna a quello del Giura il 1° gennaio 2026.
